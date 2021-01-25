2021/01/25 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى 25 مليوناً يوم الأحد في الوقت الذي تسرع فيه السلطات وتيرة توزيع اللقاحات.وذكرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت أمس الأحد أن ولايات من بينها نورث داكوتا ووست فرجينيا أعطت لسكانها بالفعل أكثر من 83 في المائة من جرعات اللقاح المخصصة لها.وجرى تطعيم نحو 21.8 مليون فرد في الولايات المتحدة، أو ما يوازي ستة في المائة من السكان تقريباً.وتباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بعد ارتفاع حاد في أعقاب عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد والعام الجديد، إذ جرى تسجيل ربع الحالات في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يوماً الماضية.كما زادت بشدة أعداد الوفيات بالمرض هذا العام، إذ حصدت «كورونا» أرواح أكثر من 70 ألفاً خلال الخمسة وعشرين يوماً الماضية، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 417 ألفاً.



ويتوقع أن تتخطى الوفيات نصف مليون بحلول الشهر المقبل.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا في اميركا تتخطى 25 مليوناً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا في اميركا تتخطى 25 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).