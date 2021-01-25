التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي

2021/01/25 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

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طلبة خلال أداء الامتحانات

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت وزارة التربية، الاثنين، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 25 كانون الثاني 2021، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل موعدا لانطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) والتي تستمر لغاية الـ 25 من الشهر ذاته".

وأشارت إلى ان "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

ر.إ

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