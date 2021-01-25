مصدر لـNRT: ابو علي البصري يعاود ممارسة مهامه في وزارة الداخلية

2021/01/25 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر امني، الاثنين، الغاء امر اعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، أبو علي البصري.

وقال المصدر في حديث لـNRT عربية، اليوم (5 كانون الثاني 2021) ان "البصري عاد لممارسة مهامه كمدير عام لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية وقائدا لخلية الصقور، بعد الغاء امر نقله".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وجه باقالة البصري وعدد من الضباط والمسؤولين الامنيين على خلفية هجوم ساحة الطيران الانتحاري.

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