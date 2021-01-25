الايام نيوز تنشر الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/01/25 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكر المكتب الإعلامي في بيان، ان “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل انطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) وتستمر لغاية ال25 من الشهر ذاته”.[…]

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