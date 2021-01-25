قصف بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة حدودية

2021/01/25 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تفقد وفد عسكري رفيع للجيش السوداني بقيادة رئيس هيئة الأركان الشريط الحدودي مع إثيوبيا، صباح الاثنين، بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين أمس الأحد.وتعرضت دورية للقوات السودانية على جبل أبو طيور على الشريط الحدودي لقصف من الجيش الإثيوبي بقذائف الهاون دون وقوع خسائر.



وتصدت القوات المسلحة السودانية للقوة المهاجمة، وفق صحيفة “سودان تربيون”.ويعد جبل أبو طيور الذي استرده الجيش السوداني الشهر الماضي من مزارعين ومليشيات إثيوبية منطقة استراتيجية تطل على الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى التي ظل إثيوبيون يفلحونها منذ عام 1995.وعلى إثر ذلك وصل وفد عسكري من الجيش السوداني برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من القيادات العسكرية للشريط الحدودي.وتجدد الخلاف الحدودي بين البلدين إثر عدة تطورات ملفتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل “طورية” (شرقا) منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي.ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفه بـ”المليشيات الإثيوبية”، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون”.



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