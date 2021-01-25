للمرة الأولى في التاريخ.. أوروبا تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة أكثر من الوقود الأحفوري

2021/01/25 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتجت الدول الأوروبية الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكثر من الوقود الأحفوري عام 2020، وذلك لأول مرة في التاريخ، وفقا لتقرير سنوي من إمبر وAgora Energiewende.

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