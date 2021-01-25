الخويلدي يصدر توضحيا بشأن حقيقة سفره خارج العراق

2021/01/25 | 13:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اصدر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، الاثنين، توضيحا بشأن سفره خارج العراق عقب تحديد موعد لاستجوابه في مجلس النواب.وقال الخويلدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بالنظر الى ما نمر به من ظرف صحي قاهر نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالتي الصحية، واجباري على دخول الحجر المنزلي”.وأضاف، “اني موجود حاليا في العراق ولم اغادره ، وما اثير من اخبار اعلامية عن مغادرتي العراق فانها اخبار عارية عن الصحة، وسوف نزود مجلس النواب غدا بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية والوضع الحالي لنا”.



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