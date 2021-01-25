الحشد يطيح بـ 3 من ممولي خلايا داعش النائمة في ديالى

2021/01/25 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، عن الاطاحة بـ3 من ممولي خلايا داعش النائمة بعمليات نوعية جرت في 3 مدن داخل المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الاستخباري المشترك للحشد الشعبي والتشكيلات الامنية الاخرى نجح من تنفيذ عمليات نوعية في 3 مدن في ديالى خلال الايام الماضية اسفرت عن الاطاحة بـ3 من ممولي الخلايا النائمة بعد جهد ميداني من الرصد والمتابعة قبل اعطاء الضوء الاخضر بتنفيذ الكمائن لاعتقالهم”.واضاف الحسيني،ان” اعتقال ممولي داعش ضربة جديدة للتنظيم الذي يحاول زعزعة الاستقرار الامني في بعض المناطق من خلال هجمات تعتمد بالاساس على القنص والعبوات”، مؤكدا أن “الجهد الاستخباري حقق نتائج مهمة وممميزة في الاشهر الماضية من خلال تفكيك الخلايا النائمة واحباط الكثير من محاولاتها الاجرامية في ضرب الاستقرار الامني”.وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى وهي تؤدي واجبات امنية مهمة في تعزيز الاستقرار في مناطق واسعة من المحافظة.انتهى/ 25 ف

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