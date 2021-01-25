مصدر لـ / نينا / : ابو علي البصري ما زال مستمرا بعمله ولم ينفك من خلية الصقور الاستخبارية

2021/01/25 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مصدر في وزارة الداخلية لـ / نينا / :" ان عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) ، ما زال مستمرا بعمله ولم يغادر منصبه ولم ينفك من الخلية.وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن الغاء امر اقالة ابو علي البصري بامر من الكاظمي.واصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، الخميس الماضي ، اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية، تضمنت اقالة (ابو علي البصري ) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة./ انتهى9

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