لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية لـ/ نينا / : سنبقي على استقطاع رواتب الرئاسات والدرجات الخاصـة .. والموازنة العامة تتضمن 250 الف درجة وظيفيـة

2021/01/25 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية :" ان مجلس النواب سيبقي على استقطاع رواتب الرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة " ، فيما كشفت عن وجود 250 الف درجة وظيفية في الموازنة العامة الاتحادية 2021 .وذكر رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان مجلس النواب واللجان المعنية باقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ستبقي على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا ، لكن لم ولن نصوت على اي استقطاع من رواتب الموظفين ".واضاف ان " الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث ، والتي يفترض ان تزيد عن 250 الف درجة وظيفية "، مبيبنا ان " تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي ان يتم وفق المسار القانوني ، وهو اما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم ، او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف الى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة ".وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها الاسبوع الماضي لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه آنذاك انتهاء مناقشات مشروع الموازنة .فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5

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