مستشار صالح: لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم الإعدام

2021/01/25 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى اسماعيل الحديدي، مستشار رئيس الجمهورية، وجود ضغوطات على الرئيس برهم صالح في إصدار مراسيم أحكام الإعدام.

وقال الحديدي، إن رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لافتاً إلى أن هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً ولا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بخصوص إصدار مراسيم أحكام الإعدام.

وبشأن صدور ثلاثمئة وأربعين مرسوماً بالإعدام، أوضح الحديدي، أن العدد يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات السابقة لرئاسة الجمهورية والحالية، نافيا علاقة تلك الإعدامات بحادثة ساحة الطيران.

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