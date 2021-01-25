زيدان وبرونك يبحثان المبادرة الهولندية لدعم القضاء العراقي

2021/01/25 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع القائم بأعمال السفارة الهولندية روخاس برونك، عددا من الملفات المتعلقة بالأمور القضائية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب على موقعه الرسمي، ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي جمعهما، مبادرة الحكومة الهولندية لتقديم الدعم إلى القضاء العراقي في مجال حقوق الإنسان، إضافة الى واقع القضاء في العراق.

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