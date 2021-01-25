طهران تؤكد الاستمرار بتقليص تعهداتها النووية في حال عدم رفع العقوبات

2021/01/25 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الخارجية الإيرانية الاستمرار بتقليص تعهداتها النووية في حال عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

ودعا المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، الإدارة الأميركية الجديدة إلى عدم إكمال ما قامت به سابقتها، مشددا على أهمية قيام واشنطن برفع العقوبات فورا.

وأوضح أن موقف طهران ثابت بشأن الاستمرار بتقليص التعهدات في حال عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

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