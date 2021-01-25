ترامب بحاجة الى سيولة نقدية كبيرة قبل مصادرة اصوله العقارية

2021/01/25 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف المراسل الاستقصائي المالي لصحيفة نيويورك تايمز دين إنريتش ان الرئيس الامريكي المهزوم دونالد ترامب واقع تحت تهديد انه يجب عليه الحصول على سيولة نقدية كبيرة بسرعة نتيجة القروض الضخمة التي ستستحق السداد قريبا والا فان المصارف اصبحت تنظر في مصادرة اصوله العقارية .ونقلت شبكة ( ام اس ان بي سي) الامريكية في مقابلة مع انريش ترجمتها وكالة /المعلومة/ قوله إن ” الرئيس السابق يواجه عددا كبيرا من المصارف لاتريد التعامل معه بتاتا ، فيما اعلن المقرضون السابقون بالفعل انهم فصلو اعتماداته المصرفية الجديدة”.واوضح المحلل المالي انريش ان ” هناك تحقيقات مدنية وجنائية وتحقيقات يجريها الكونغرس لاتزال تسعى وبعد سنوات الى الحصول على السجلات المالية لترامب في مصرف دويتشه ولايعلم اي شخص ما الذي سيكشفه ذلك ، حيث اثار عدد من ارباب المصارف مخاوفا من من عمليات غسيل اموال في حسابات ترامب وصهره جاريد كوشنر ونحن لانملك القصة الكاملة عن ذلك حتى الان”.وتابع ” أعتقد أن هذا له تأثير مالي خطير للغاية بالنسبة له، حيث ان لدى ترامب مئات الملايين من الدولارات من الديون المستحقة في السنوات القليلة المقبلة ، معظمها لدويتشه بنك ، ولكن ليس كلها.



وعادة ما يذهب المقترض إلى المُقرض ويقول ، هل يمكننا إعادة تمويل القرض ، وتمديده بضع سنوات؟، ولن يكون هذا خيارًا لترامب مع معظم هذه القروض “.واشار الى أن ” ترامب سيكون بحاجة الى توفير الكثير من الاموال بسرعة والا فسيتعرض لخطر التخلف عن السداد ، واذا تخلف فسينظر المصرف الى اصوله الشخصية ويمكن أن يلجأ إلى المحكمة لمصادرة ممتلكاته أو الأموال التي لديه في حسابات مصرفية مختلفة، لذلك سيحتاج إلى الحصول على نقود بسرعة كبيرة وتواجه أعماله صعوبات في الوقت الحالي ، و من غير الواضح بالنسبة لي أين قد يتمكن من الحصول على هذه الأموال “.



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