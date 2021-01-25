مكتب القائد العام: حميد الشطري باشر مهامه مديراً لخلية الصقور الاستخبارية

2021/01/25 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن حميد الشطري، تسلم مهامه صباح اليوم الإثنين، مسؤولاً عن خلية الصقور الإستخبارية.

مصدر في مكتب القائد العام، أكد في تصريح مقتضب (25 كانون الثاني 2021) إن "التغييرات التي أجراها القائد العام مصطفى الكاظمي في القيادات الأمنية، دخلت حيز التنفيذ، وباشر المسؤولون الجدد مهامهم، حيث تولى اللواء ركن أحمد سليم قيادة عمليات بغداد، وحميد الشطري، مسؤولية خلية الصقور الاستخبارية، واللواء صالح العامري قيادة الشرطة الاتحادية".

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