2021/01/25 | 13:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علمت 7SKY من مصدر خاص ان حارس نادي الطلبة امجد رحيم قرر فسخ عقده مع الفريق والبحث عن تجربة جديدة.

ومثل رحيم اندية السماوة والقوة الجوية والطلبة.

رحيم تنازل عن كافة مستحقاته المالية التي بذمة النادي من اجل الحصول على بطاقة استغناء التي تمكنه من الانتقال الى نادي اخر

وبين ذات المصدر ان رحيم الان بصدد دراسة عدت عروض ، وسيختار الانسب له خلال الايام المقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امجد رحيم يغادر الانيق ويستعد لخوض تجربة جديدة 7 SKY TV.

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