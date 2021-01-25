نائبة تنتقد قلة تخصيصات 3 وزارات ’’اقتصادية وخدمية’’ وتدعو لإعادة النظر بدعمها

2021/01/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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انتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية منارعبد المطلب، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، قلة التخصيصات المالية لثلاث وزارات في موازنة 2021، فيما دعات إلى إعادة النظر بدعمها.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 تضم الكثير من الاشكاليات ولعل اكثرها تعقيدا ان مبالغها لاتتناسب مع حجم الايرادات التي تدخل البلاد مايعني ضرورة اعادة النظر بها وخفض النفقات لتفادي تكرار مسلسل الاقتراض الخارجي".

وأضافت، أن "وزارت الزراعة والصناعة والبلديات والتي تمثل طوق نجاة للاقتصاد العراقي لو تم تفعيلها ودعمها نظرا لكونها قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين وتوفير مبالغ مالية طائلة للاقتصاد وتحد من الاستيراد الا انها دعمت بمبالغ مالية ضئية في موازنة 2021 قياسا بوزارة الكهرباء التي رغم الدعم الكبير الا انها تمر في وضع صعب".

وأشارت عبد المطلب إلى "ضرورة إعادة النظر بأطر دعم وزارت الزراعة والصناعة والبلديات كونها تعد مهمة في الملف الاقتصادي ويمكنها تل مشاكل كبيرة وعميقة، خاصة وان العراق يعاني من أزمة بطالة وفقر حاد ولديه آلاف المصانع متوقفة تحتاج الى دعم حكومي لاحيائها".

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