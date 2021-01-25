الانهيار الأعظم...القادم! - احمد جمعة

2021/01/25 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة الاستثمار في الصحة بدل المساجد والمآتم، هو السبيل للإفلات من الانهيار القادم...بعد عقد من الزمن، قد نشهد أوبئة وربما كائنات غامضة تهدّد حياة البشر، ولن يكون بإمكان الدول التي اعتمَدت صرف الملايين على بناء المساجد الكبيرة، المُزخرفة بالذهب والفسيفساء للتباهي، إلا أن تكون تحت رحمة الدول الصناعية التي تحتكر اللقاحات...وإذا كانت دولنا المستهلكة للدواء اليوم تشتكي من تأخر لقاحات فايزر، فمن يعلم ......





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