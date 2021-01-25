لا تغيير من دون حراك الشارع المنتفض.. فما العمل..؟؟ - علي عرمش شوكت

2021/01/25 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت يرى الباحثون عن التغيير ان الدولة المدنية الديمقراطية العادلة هي البديل عن ما حل من خراب شامل في العراق.



ولا يخفى على فاهمة او فاهم بان اي تحول من حال الى حال مختلفة، لم ولن يتم من دون حراك متواصل.



و بـ "الحركة بركة " كما يقال..



وفي سياقه تكشف الجهود المبذولة لاستنهاض حالة الانتفاض في ساحات التظاهر مستوى القناعة والاصرار لدى القوى الديمقراطية رواد الحرية.



يلمس ذلك في مضمار المواجهة بين طرفي معاد ......





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