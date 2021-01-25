-الغائية الكونيه العليا- ومابعد-الله-؟/ ملحق - عبدالامير الركابي

2021/01/25 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي يعود لنا نحن العراقيين من بين البشر، الفضل في جعل تصورات وجموح الانتساب الى مافوق ارض، مستقر زمجسد في صيغه وشكل تجل نهائي اعلى، ناسب حدود وممكنات العقل ابان فترة تصيرّه المستمرة ماببن بدء المجتمعيات، وانتهائها الوشيك المنتظر، قبلها ومنذ ان كان الكائن الحي المتمتع ببدايات العقل، ظل جموح الكائن المذكور ونزعته الفطرية للتحرر من الارضوية واحاديتها عبر تجليات، ومحطات، ومستويات، وأنواع، بحسب الفترات و ......





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