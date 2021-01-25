التخطيط تعلن قرب إطلاق برنامج الحماية الاجتماعية

2021/01/25 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن قرب إطلاق برنامج الحماية الاجتماعية.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير التخطيط، خالد بتال النجم، بحث مع ممثلي عددٍ من منظمات الأمم المتحدة، العاملة في العراق، واقع الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، في ظل الظروف التي يواجهها العراق، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية”.وأوضح الوزير بحسب البيان أن”الحكومة العراقية، […]

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