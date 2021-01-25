عبد القادر : طاقم التحكيم القطري يعزز أهمية وديّة الكويت

2021/01/25 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- حسين عمار

أكد رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة علاء عبد القادر أن اختيار الطاقم التحكيمي القطري جاء وفق دراسة ؛ كونهم من حكام النخبة الآسيوية .

وقال عبد القادر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" العراق أكد اختيار الطاقم قطري لأن قطر لها مواقف داعمة للعراق وبالنتيجة فإن وجود حكام نخبة سيعطي تعزيزاً لمباراة العراق والكويت كي يكتمل الكرنفال، بوصف هذه المباراة مباراة وديّة دوليّة، لو لم تدار من حكام أجانب لكانت وديّة فقط من دون اعتمادها دولياً".

إن طاقم التحكيم القطري وصل صباح اليوم إلى مطار البصرة وهو يضم كلاً من الحكم الدولي سلمان فلاحي، ومساعديه فيصل الشمري وجمعة بورشيد .

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