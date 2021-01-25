تحذير من آبل لكل أصحاب هواتف “آيفون 12”

2021/01/25 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشفت تقارير مؤخرا أن شركة “آبل” الأمريكية أعدت تحذيرا لكل ملاك هاتف “آيفون 12” الجديد، الذي أعلنت عن طرحه في العام الماضي.وبحسب موقع “ماك رومرز”، فإن “آبل” قامت في الآونة الأخيرة بتحديث مستند دعم للتحذير من عدم إبقاء هاتف “آيفون 12” بشكل قريب جدا من أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية المزروعة في الجسم التي قد تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو.ونصحت “آبل” في تحذيرها المتحدث بضرورة إبقاء “آيفون 12” على بعد 6 بوصات على الأقل مع استخدامه بشطل منتظم، أو على الأقل مسافة قدم واحدة أثناء شحن الهاتف لاسلكيا.وأضاف موقع “ماك رومرز” المتخصص بأخبار وتسريبات شركة “آبل” أن التحذير ياتي بعد أيام من إعلان الأطباء أن الهواتف الجديدة يمكن أن تتداخل مع عمليات الزرع.وأكدوا أنه في اختبار أجروه، اكتشفوا أن هاتف “آيفون 12” أدى إلى سقوط جهاز رجفان كان معلقا بالقرب منه.وينصح موقع “إنغادجيت” التقني بالاحتفاظ بالهاتف في الجيب وعدم وضعه في بعض جيوب المعطف والقميص، أو عدم وضعه على الصدر أثناء الاستلقاء على الأريكة.انتهى 25

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