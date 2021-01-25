سيجيب عليها خلال يومين.. نائبة تكشف عن ورقة مطالب برلمانية سلمت لوفد الإقليم

2021/01/25 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب سهام شنون , الاثنين , عن ورقة مطالب اللجنة المالية التي سلمتها لوفد إقليم كردستان امس الاحد , مشيرة الى الوفد وعد اللجنة بالاجابة عن كافة المطالب يوم غد او بعده كاقصى حد .وقالت شنون في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة المالية التقت مساء امس بوفد إقليم كردستان حيث تم تسليمه ورقة تتضمن عدة أسئلة واستفسارات طلبتها اللجنة لغرض مناقشتها وحسم موضوع الخلاف ضمن الموازنة الجديدة ” , مبينة ان ” الوفد وعد اللجنة بالاجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات يوم غد او بعده كاقصى حد” .وأضافت ان ” من بين الأسئلة المراد الإجابة عليها هل انتم مستعدون لمراجعة كافة العقود النفطية السابقة وكذلك الإجابة الصريحة عن عدد موظفي الإقليم إضافة مدى الاستعداد بالالتزام بالتعرفة الكمركية وتسليم كامل وارادت المنافذ وباشراف اتحادي وأيضا الكشف عن المبالغ التي تم استحصالها من نفط الإقليم ” .واوضح شنون ان ” اللجنة طالبت الوفد عند المناقشة بانه يملك كامل القرار وعدم الرجوع الى حكومة الإقليم واذا كان ذلك فان اللجنة ستجلس مع الوفد للمناقشة ” , موضحة انه ” في حال عدم الإجابة خلال المدة المتفق عليها فان اللجنة ستمضي بعملها فيما يخص الإقليم ضمن موازنة 2021 ” .



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