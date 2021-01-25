2021/01/25 | 14:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات تهريب كبيرة.. 30 الف برميل نفط تدخل كردستان دون علم بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/25 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات تهريب كبيرة.. 30 الف برميل نفط تدخل كردستان دون علم بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات تهريب كبيرة.. 30 الف برميل نفط تدخل كردستان دون علم بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).