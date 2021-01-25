"عيوب تشوب المحاكمات".. مخاوف من تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق ردا على تفجيري بغداد

2021/01/25 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الداميين في بغداد.

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