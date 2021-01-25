الخويلدي : لم اغادر العراق وسازود البرلمان غدا بتقرير طبي عن حالتي الصحيـة

2021/01/25 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعهـد رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ، بانه سيزود مجلس النواب غدا الثلاثاء بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية ووضعه الحالي .وعلق الخويلدي ، على الانباء التي تحدثت عن مغادرته العراق والتهرب من قضية استجوابـه داخل مجلس النواب، بالقول "اني موجود حاليا في العراق ولم اغادره ، وما اثير من اخبار اعلامية عن مغادرتي العراق هي اخبار عارية عن الصحة، وسوف نزود مجلس النواب غدا بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية والوضع الحالي لنا".واشار الخويلدي ، في بيان الى مايمر به ظرف صحي قاهر نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، واجباره على دخول الحجر المنزلي.وقرر مجلس النواب ، في جلسته التي عقدهـا مساء السبت الماضي ، تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحته./انتهى5

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