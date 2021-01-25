حميد الشطري يتسلم مهام عمله في خلية الصقور

2021/01/25 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /اعلن مصدر مطلع ان حميد الشطري، تسلم مهام عمله مسؤولاً عن خلية الصقور الإستخبارية، رسميـا اليوم الإثنين، بدلا من ابو علي البصري الذي تمت اقالته ./انتهى5

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