2021/01/25 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخويلدي ينفي أنباء هروبه: أنا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخويلدي ينفي أنباء هروبه: أنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).