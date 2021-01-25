مسؤول: الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر ولم يسجل اي خرق امني

2021/01/25 | 14:21 - المصدر: المعلومة

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الحشد الشعبي

المعلومة / الانبار..أكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاثنين، أن الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر ولا يمكن اختراقه من قبل عناصر عصابات داعش الاجرامية.وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، آمن ومستقر بفضل نشر منظومة كاميرات مراقبة حرارية عالية الدقة على رصد اي حركة معادية من جهة منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، ولم يسجل اي عملية خرق امني “.واضاف ان” نصب كاميرات مراقبة حرارية حددت وبشكل كبير من عمليات التسلل لعناصر عصابات داعش الاجرامية من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية”، مبينا ان” طيران الجيش يقوم بعمليات مراقبة الشريط الحدودي مع سوريا بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقطعات العسكرية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني “.واضوح المحلاوي، أن “احاطة الشريط الحدودي بمنظومة كاميرات حرارية عالية الدقة ومن مناشئ عالمية رصينة ساهم في القضاء على حالات التسلل من جهة صحراء قضاء القائم ذات التضاريس المعقدة “.انتهى/ 12أ

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