2021/01/25 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Antalya, TURKEY - August 11, 2020.



The Covid-19 coronavirus vaccine produced in Russia named Sputnik-V.

المعلومة/بغداد..عدت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، عدم توفير لقاح لفيروس كورونا لغاية الان “أكبر اخفاق” للحكومة العراقية في مواجهة الجائحة.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عدم توفير لقاح لفيروس كورونا لغاية الان يعتبر أكبر اخفاق للحكومة العراقية في مواجهة جائحة الكورونا”.وأضاف الموسوي، أن “اغلب دول المنطقة باشرت بحملات التلقيح ضد الفيروس ومنذ أسابيع”، مبينا أنه “من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة توفير كميات كافية من اللقاح خلال وقت قريب”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: عدم توفير لقاح كورونا أكبر اخفاق للحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: عدم توفير لقاح كورونا أكبر اخفاق للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).