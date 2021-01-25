مصدر: سياسيون متنفذون يعرقلون انشاء مطار مدني جديد في الانبار

2021/01/25 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاثني، عن قيام جهات متنفذة من سياسيي الانبار بـ”عرقلة” مشروع انشاء مطار جديد في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات سياسية متنفذة في الانبار تعرقل مشروع انشاء مطار مدني في منطقة الـ 35 كيلو غربي الانبار، لغرض الحصول على اموال طائلة من المستثمر الامر الذي ادى الى عزوف المستثمرين من البدء بإنشاء المشروع الذي يعد من المشاريع الاستثمارية العملاقة “.واضاف المصدر، ان” حكومة الانبار المحلية حصلت على كافة الموافقات الرسمية لإنشاء المطار المخصص لنقل البضائع والمسافرين بمساحة 2000 دونم الا ان العديد من المتقدمين تفاجئوا من وجود جهات متنفذة تطالب بحصة من الشركة المنفذة لغرض الحصول على اموال طائلة (قامسيون)”.وأشار إلى أن “تدني الواقع الاستثماري في الانبار يعود الى تدخل متنفذين في الية التعامل مع الشركات الاستثمارية العالمية التي تروم العمل في المحافظة “.



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