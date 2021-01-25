شرطة ذي قار تصدر بياناً بعد تداول أنباء بيع ’’لحوم حمير’’ في سوق الشيوخ

2021/01/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارنفت شعبة الرقابة الصحية/ دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، الاخبار التي تداولتها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بيع لحوم ’’حمير’’ في قضاء سوق الشيوخ.وقالت الدائرة، في بيان "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مزيف مفاده ضبط لحم حمير يباع في اسواق قضاء سوق الشيوخ".واضاف البيان "ننوه ونوضح أن هذا الخبر عار عن الصحة وغير صحيح هدفه بث الاكاذيب والاشاعات".وتابع البيان "ونهيب بالمواطنين الاعزاء في قضاء سوق الشيوخ أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية".واكدت على المواطنين بـ"ضرورة التعامل مع المطاعم المجازة صحيا حصرا لكونها تخضع لفحوصات مختبرية وسحب نماذج غذائية مستمرة حيث تعمل فرقنا الرقابية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية على توفير غذاء صحي سليم خاضع للشروط الصحية من خلال تنفيذ حملات رقابية دورية صباحية ومسائية في اسواق قضاء سوق الشيوخ والنواحي التابعة له".

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