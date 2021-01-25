إيقاف عمليتي ابتزاز فتاتين في الأنبار

2021/01/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت الشرطة المجتمعية في قيادة شرطة الأنبار، اليوم الاثنين، إيقاف عمليتي ابتزاز لفتاتين.

وذكرت شرطة الأنبار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الشرطة المجتمعية من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار، وبينت إن العمليتين جاءت من خلال ورود مناشدتين منفصلتين من قبل فتاتين ادعتا تعرضهما للابتزاز الالكتروني من قبل شخصين، مهددينهما بنشر صورهمها على مواقع التواصل الالكترونية مقابل مبالغ مالية وأشياء أخرى".

وأضافت، "حيث واجهت الشرطة المجتمعية المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين الحسابات".

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