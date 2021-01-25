تغيير الملاكات التدريبية في الدوري الممتاز يطال فريقاً جديداً

2021/01/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الملاك التدريبي السابق لفريق الشرطة بكرة القدم عباس عبيد، اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، التوصل لاتفاق نهائي مع ادارة الصناعات الكهربائية لقيادة الفريق خلفا للمستقيل عماد عودة.

وقال عبيد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "الاتفاق النهائي مع الهيأة الادارية لنادي الصناعات الكهربائية قد تم بشأن قيادة الفريق للجولات المتبقية من منافسات دوري الكرة الممتاز".

وأضاف، إن "الاعلان الرسمي سيتم اليوم بعد الاتفاق مع الادارة حول أسماء المدربين المساعدين في المهمة ومن ثم الالتحاق بالفريق".

يشار الى أن فريق الصناعات الكهربائية يحتل المركز الاخير بقائمة الدوري الممتاز بـ 10 نقاط حتى نهاية الجولة 16.

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