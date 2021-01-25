القبض على متهمين بتسليب أحد المواطنين مبلغ 60 ألف دولار

2021/01/25 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من المتهمين بتسليب احد المواطنين مبلغ 60 الف دولار.وذكرت المديرية في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بتسليب احد المواطنين وسرقة مبلغ مالي قدره (60 …

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