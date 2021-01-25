رئاسة الجمهورية توضح بشأن مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين

2021/01/25 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكَّد مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، عدم وجود ضغوطات على الرئيس برهم صالح في إصدار مراسيم أحكام الإعدام، مشيرا الى ان مجموع ما صدر من مراسيم إعدام خلال الدورات السابقة بلغ 340 مرسوماً.وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية، ان “رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين”، لافتاً إلى …

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