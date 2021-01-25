جدول الامتحانات التمهيدية للعام 2020 - 2021

2021/01/25 | 14:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت وزارة التربية الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار/مارس المقبل موعد انطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) وتستمر لغاية الـ25 من الشهر ذاته".

وأشار البيان إلى أن "الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد، أما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه" .

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