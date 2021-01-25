2021/01/25 | 14:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج توسعة القبول في التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان، إن “قرار زيادة خطة القبول في التعليم الموازي بنسبة 10% الذي اتخذته الوزارة أتاح قبول تسعة آلاف وأربعئمة وواحد وستين طالباً في مختلف التخصصات فيما بلغ عدد المقبولين منهم في المجموعة الطبية ألفا ومئتين وسبعة عشر طالبا”.وأضاف العبودي، أن “الحدود الدنيا لكليات المجموعة الطبية ضمن قناة التعليم الموازي بعد التوسعة استقرت عند معدل (97.7) لكليات الطب ومعدل (97.2) لكليات طب الأسنان ومعدل (97.5) لكليات الصيدلة”.ودعا العبودي، الطلبة المقبولين إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان نتائج توسعة القبول في التعليم الموازي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج توسعة القبول في التعليم الموازي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج توسعة القبول في التعليم الموازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).