الكاظمي يلغي أمر إعفاء

2021/01/25 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ألغى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين، أمر إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهابي في وزارة الداخلية، عبد الكريم عبد فاضل "أبو علي البصري"، من منصبه، على خلفية التفجير المزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

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