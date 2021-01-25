شرطة الانبار تصدر حصيلة عملياتها الاخيرة

2021/01/25 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار الأمر بالاستمـرار بتطبيق الخطـط الامنيـة من قبـل تشكيلات مـديرية مكافحة الاجـرام وامريـة افواج الطـوارئ ومراكز الشرطة المحلية وقوة سوات الشرطة وقواطع النجدة في قواطع المسؤولية والتشكيلات الاخرى،

وفي بيان لمديرية شرطة الانبار ورد لـ"السومرية نيوز" ذكرت فيه: بأشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بالبحث والتحري وجمع الملعومات عن المتهمين والمطلوبين والصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية اسفرت العملية ليومي 24و25 على القبض على عدد من المطلوبين وكما يلي:

(1) عدد المتهمين الملقى القبض عليهم وفق المادة 1/4 (18 )متهم(2) عدد المتهمين الملقى القبض عليهم وفق الجرائم الجنائية (19)(3) عدد المتهمين الملقى القبض عليهم وفق جرائم المخدرات (3)(4) تم العثور على عبوات ناسفة عدد (2 عبوة نوع جلكان) و(مساطر تفجير عدد(2) في القائم وكذلك العثور على عبوات ناسفه عدد (٢٢) عبوه مختلفة الاحجام في قضاء الفلوجه من مخلفات تنظيم داعش الارهابي وكذلك العثور على عبوات ناسفه عدد (٤) في منطقة حصيبة الشرقيه من مخلفات تنظيم داعش حيث تم اتلافها جميعا تحت السيطره وبدون حادث يذكر.

(5) القبض على متهم بقضية ابتزاز الكتروني (1)(6)تدقيق الاشخاص والعجلات في السيطرات على ضوء بنك الملعومات في حاسبات مكافحة الاجرام والمرور والوكالات الامنية الاخرى علماً ان العملية مستمرة والى اشعار اخر .

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