الاستخبارات تقبض على أحد الارهابيين في هيت بالانبار

2021/01/25 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على أحد الارهابيين في هيت بالانبار

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٢٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في ناحية كبيسة بقضاء هيت الانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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