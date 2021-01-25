قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته تهبط 49% في 11 شهرا

2021/01/25 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بـ 48.5% خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي إلى 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الإثنين.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2019 نحو 2.16 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

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