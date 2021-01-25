إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.27%

2021/01/25 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة، الاثنين، بنسبة 0.27% بعد دخول 15 شركة في المنطقة الحمراء.

وجرى خلال جلسة الاثنين، تداول 2,5 مليار سهم بقيمة 1,1 مليار دينار.

ودخلت 15 شركة المنطقة الحمراء، اذا تصدرت شركة نقل المنتجات النفطية الشركات الخاسرة بنسبة 17.91% تلتها شركة مصرف العطاء الاسلامي بنسبة 7.14%.

فيما ارتفعت قيمة اسهم 8 شركات تقدمتها أسهم شركة مصرف الشرق الاوسط بنسبة 9.09% تلتها اسهم مصرف الخليج بنسبة 7.69%.

بدورهم، باع المستثمرون الاجانب 105 مليون سهم بقيمة 59 مليون دينار بعد تنفيذ 21 صفقة على أسهم 6 شركات.

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