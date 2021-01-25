2021/01/25 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار اليوم الاثنين، في

أفغانستان أثناء مرور سيارة مدرعة

تابعة للسفارة الإيطالية في العاصمة

كابول؛ وذلك وفقا لما ذكره مصدر أمني في

البلاد، دون أن تعلن أي جهة أو جماعة

مسؤوليتها عن هذا الانفجار حت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كابول: انفجار استهدف سيارة تابعة للسفارة الإيطالية بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كابول: انفجار استهدف سيارة تابعة للسفارة الإيطالية بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).