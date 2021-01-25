2021/01/25 | 14:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 813 اصابة بكورونا.. الموقف الوبائي في العراق اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/25 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (813 اصابة بكورونا.. الموقف الوبائي في العراق اليوم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (813 اصابة بكورونا.. الموقف الوبائي في العراق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).