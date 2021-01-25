الدهلكي يحذر القوات الأمنية من تداعيات الاعتقالات العشوائية في صلاح الدين

2021/01/25 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

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النائب رعد الدهلكي

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر النائب رعد الدهلكي، الاثنين، من تداعيات ومخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية بعد كل جريمة ارهابية، وذلك بعد حملة الاعتقالات العشوائية التي تحصل في محافظة صلاح الدين عقب الهجوم الأخير الذي استهدف الحشد الشعبي.

جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم، 25 كانون الثاني 2021، حيث أفاد الدهلكي، بان "جميع القوى الوطنية والقواعد الشعبية ترفض الأعمال الارهابية واستهداف الابرياء، وكل من يدافع عن تلك الجماعات فهو مشارك معها في قتل الشعب العراقي، لكننا في نفس الوقت نرفض استهداف المواطنين والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية بعد كل عملية ارهابية".

واضاف ان "مايجري اليوم في محافظة صلاح الدين من اعتقالات هو تكرار لسيناريو الاعتقالات التي كانت سابقا في محافظات نينوى والانبار وديالى والتي خلقت حينها فجوة بين مواطني تلك المناطق والقوات الامنية استغلتها الجماعات الارهابية لاجتياح المحافظات الغربية الى حين تحريرها من بطش الارهاب الداعشي".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية الى "تشكيل لجنة تحقيق فورية فيما يجري في صلاح الدين لمعرفة من يقف خلفه وإنهائه بشكل عاجل والعمل بتقوية الجهد الاستخباري الدقيق لتشخيص واعتقال القتلة والمجرمين وفق القانون والقضاء الذي نحترمه ونخضع له جميعا".

ر.إ

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