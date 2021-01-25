نائب يكشف عن قرب إستضافة القادة الأمنيين: تفجيرات الطيران لن تمر دون حساب

2021/01/25 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف النائب عن تحالف سائرون سعد مايع الحلفي، عن قرب استضافة القادة المسؤولين عن حفظ الأمن، فيما أك ان التفجيرات الارهابية في ساحة الطيران وسط بغداد لن تمر دون حساب.وقال الحلفي، خلال اجتماع لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، للتباحث حول أسباب وتداعيات تفجير ساحة الطيران الإرهابي، بحسب …

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