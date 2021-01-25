وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي.. 13 ألف حالة وفاة في العراق

2021/01/25 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 813 إصابة جديدة، فيما تماثل 1585 مصابين إلى الشفاء، قابلها وفاة 7 مصابين فقط".

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