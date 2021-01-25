بالصور.. المنتخب الكويتي يغادر إلى البصرة براً لخوض ودية ’’جذع النخلة’’ - عاجل

2021/01/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غادر وفد المنتخب الكويتي، الاثنين (25 كانون الثاني 2021) متوجهاً إلى البصرة براً عن طريق منفذ سفوان الحدودي، استعداداً لودية "جذع النخلة".

الوفد الكويتي وصل قوامه إلى 98 شخص مابين لاعبين وإداريين ومدربين، وإعلاميين.

وسيكون رئيس هيئة الشباب والرياضة في الكويت حمود فليطيح على رأس الوفد ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف علاوة على نجوم الكرة الكويتية السابقين.

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